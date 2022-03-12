«Роналду был в своей лучшей форме. Но «Тоттенхэм» заслуживал большего». Льорис о 2:3 с «МЮ»

Вратарь Уго Льорис высоко оценил игру форварда .

Хет-трик португальца принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2 в 29-м туре .

«Думаю, наша команда сыграла хорошо, пускай могла и лучше сработать в моментах с голами. Мы знаем, что на таком уровне все решают детали. Также «МЮ» очень помог Роналду. Нам больно, мы чувствуем, что заслуживали большего.

Роналду был в своей лучшей форме, очень агрессивно действовал в штрафной площади. Его сложно сдерживать, но при стандартных положениях нужно играть строже. Также мы могли лучше отзащищаться при их втором голе, ставшим следствием фланговой подачи. Что касается первого гола, то стоит вам дать Роналду немного свободы, как он сделает то, что умеет.

Результат, конечно, отрицательный. Надо проанализировать все и прибавить в некоторых аспектах», – сказал голкипер Sky Sports.