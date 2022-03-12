«Виден страх в глазах защитников, когда Луис Диас летит на них». Робертсон об игре вингера за «Ливерпуль»

считает, что против порой невозможно защищаться.

25-летний полузащитник «Ливерпуля» сегодня забил (2:0) в 29-м туре .

«Он заиграл потрясающе сразу после перехода к нам, сразу взялся за дело.

Сегодня в некоторых моментах против него невозможно было защищаться. Когда он летит на защитников, можно увидеть страх в их глазах. Также он совершает результативные действия.

Порой футболистам нужно время на адаптацию после январского перехода, но, к счастью, здесь не тот случай», – отметил защитник в эфире BT Sport.

Подробно со статистикой Диаса можно ознакомиться здесь.