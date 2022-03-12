«Виден страх в глазах защитников, когда Луис Диас летит на них». Робертсон об игре вингера за «Ливерпуль»

Эндрю Робертсон считает, что против Луиса Диаса порой невозможно защищаться.
25-летний полузащитник «Ливерпуля» сегодня забил «Брайтону» (2:0) в 29-м туре АПЛ.
«Он заиграл потрясающе сразу после перехода к нам, сразу взялся за дело.
Сегодня в некоторых моментах против него невозможно было защищаться. Когда он летит на защитников, можно увидеть страх в их глазах. Также он совершает результативные действия.
Порой футболистам нужно время на адаптацию после январского перехода, но, к счастью, здесь не тот случай», – отметил защитник «Ливерпуля» в эфире BT Sport.
Подробно со статистикой Диаса можно ознакомиться здесь.