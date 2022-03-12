Клопп о борьбе за титул АПЛ: «Ожидаем, что «Сити» будет побеждать в каждом матче. Можем лишь выигрывать как можно чаще»

дал комментарий после победы над (2:0).

О матче

«Мы были хороши. Мы знали, что «Брайтон» – действительно хорошая команда, которая может создать нам проблемы.

Мы играли сильно, забили отличный гол. Были отличные отрезки с явными моментами, когда не удавался последний пас. Но я счастлив.

Думаю, что мы заслужили победу, и только об этом я и прошу. Я счастлив».

О чемпионской гонке

«Все по-прежнему: когда смотришь на игру «Ман Сити», ожидаем, что они будут побеждать в каждом матче. Единственное, что мы можем сделать, так это выигрывать как можно чаще.

Мы готовы. Нам не нужно называть это чемпионской гонкой, мы просто хотим выигрывать матчи», – сказал тренер «Ливерпуля».