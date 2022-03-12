Клопп о борьбе за титул АПЛ: «Ожидаем, что «Сити» будет побеждать в каждом матче. Можем лишь выигрывать как можно чаще»

Юрген Клопп дал комментарий после победы «Ливерпуля» над «Брайтоном» (2:0).
О матче
«Мы были хороши. Мы знали, что «Брайтон» – действительно хорошая команда, которая может создать нам проблемы.
Мы играли сильно, забили отличный гол. Были отличные отрезки с явными моментами, когда не удавался последний пас. Но я счастлив.
Думаю, что мы заслужили победу, и только об этом я и прошу. Я счастлив».
О чемпионской гонке
«Все по-прежнему: когда смотришь на игру «Ман Сити», ожидаем, что они будут побеждать в каждом матче. Единственное, что мы можем сделать, так это выигрывать как можно чаще.
Мы готовы. Нам не нужно называть это чемпионской гонкой, мы просто хотим выигрывать матчи», – сказал тренер «Ливерпуля».