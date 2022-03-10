Карпин отказал «Локомотиву» и «Краснодару» ради «Ростова»

отказал «Локомотиву» и «Краснодару».

Сегодня стало известно, что тренер возглавил «Ростов» на правах совмещения постов. Его контракт со сборной России был продлен до конца 2022 года.

По данным «Чемпионата», ради работы с Карпин отказал и .

«К Карпину обращались и «Краснодар», и «Локомотив». Оба клуба спрашивали у тренера, готов ли он рассмотреть вариант поработать с командами. Но для Карпина первым выбором всегда был «Ростов» из-за очень тесных дружеских отношений с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем», – сообщил один из источников.

Еще один источник добавил: «Для Карпина никогда не было другого выбора. На совмещение он был готов пойти только в «Ростов».

Карпин – опять совместитель. Стал главным и в «Ростове» до того, как сборную России разбанят