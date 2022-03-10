Валерий Карпин: «Рад продолжить работу со сборной России. Скоро наш футбол вернется на международную арену, надеюсь»

прокомментировал продление контракта со сборной России.

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах.

Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба «Ростов», которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», – сказал тренер.

Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Его контракт продлен до конца 2022 года