РФС выделил более 700 млн рублей на развитие детского футбола. Деньги получены от букмекеров

РФС направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола, сообщает «Спорт-Экспресс».

14 академий, которые прошлом аттестацию РФС, получили по 42 миллиона рублей. В список вошли академии «Балтики», , «Волгаря», «Велеса», «Факела», , , , «Акрона», , хабаровского СКА, «Чайки», «Шинника» и «Чертаново».

По 20 миллионов рублей также получили три школы, у которых статус региональных центров РФС. Это «Строгино», «Тюмень» и «Алания».

РФС принял решение направить деньги от букмекерских доходов на октябрьском заседании исполкома.