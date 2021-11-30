РФС выделил более 700 млн рублей на развитие детского футбола. Деньги получены от букмекеров

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РФС направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола, сообщает «Спорт-Экспресс».

14 академий, которые прошлом аттестацию РФС, получили по 42 миллиона рублей. В список вошли академии «Балтики», «Ротора», «Волгаря», «Велеса», «Факела», «Оренбурга», «Торпедо», «Енисея», «Акрона», «Томи», хабаровского СКА, «Чайки», «Шинника» и «Чертаново».

По 20 миллионов рублей также получили три школы, у которых статус региональных центров РФС. Это «Строгино», «Тюмень» и «Алания».

РФС принял решение направить деньги от букмекерских доходов на октябрьском заседании исполкома.

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