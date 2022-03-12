Салах – первый игрок «Ливерпуля» с 20+ голами в 4 сезонах АПЛ. Он 6-й игрок лиги, кому это удалось

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Мохамед Салах установил рекорд «Ливерпуля».

Нападающий забил «Брайтону» свой 20-й гол в сезоне АПЛ.

Египтянин стал первым игроком «красных», сумевшим достичь этой отметки в 4 сезонах.

Кроме Салаха, только 5 игроков забивали 20 голов в АПЛ в 4 или более сезонах: Алан Ширер (7 сезонов), Серхио Агуэро (6), Тьерри Анри (5), Харри Кейн (5), Руд ван Нистелрой (4).

Также Салах забил 2000-й гол «Ливерпуля» в АПЛ. Кроме мерсисайдцев, лишь один клуб достиг этой отметки – «Манчестер Юнайтед» (2173 гола).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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