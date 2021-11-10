Лионель Месси: «Хочу добиться целей, поставленных в «ПСЖ», и завершить год наилучшим образом»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями после выхода на ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

«Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели – мы поедем на чемпионат мира в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины.

Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся. 😉

Пришло время сменить фокус, потому что я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в «ПСЖ». Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов.

До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!» – написал Месси.

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