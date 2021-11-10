Лионель Месси: «Хочу добиться целей, поставленных в «ПСЖ», и завершить год наилучшим образом»

Нападающий «ПСЖ» поделился эмоциями после выхода на со сборной .

«Только что я приземлился в Париже, испытывая огромную радость от достижения цели – мы поедем на чемпионат мира в Катар. Несомненно, это вишенка на торте этого очень особенного года, который мы проживаем со сборной Аргентины.

Еще раз большое спасибо за всю любовь, что вы всегда дарите нам. В январе, дай бог, снова увидимся. 😉

Пришло время сменить фокус, потому что я все еще хочу добиться целей, которые мы поставили в . Хочу сохранять концентрацию и работать над достижением успехов.

До наступления 2022 года осталось всего полтора месяца, и я бы хотел завершить его наилучшим образом с большим количеством успешных моментов, которых мы можем достичь во Франции. Обнимаю всех!» – написал Месси.