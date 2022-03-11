Журналист Эдвардс: «Фанатам «Челси» нужно запретить посещать стадионы, если они продолжат превозносить Абрамовича»

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Роман Абрамович болельщики стадионы Политика Футбол

Английский журналист Люк Эдвардс выступил против кричалок фанатов «Челси» в поддержку Романа Абрамовича.

«Фанатам «Челси» нужно запретить посещать стадионы, если они продолжат превозносить Романа Абрамовича в своих песнях.

Если они по-прежнему хотят скандировать имя Абрамовича, им не место на остальных стадионах клубов АПЛ.

Из-за санкций против «Челси» гостевые болельщики, вероятно, не смогут посещать «Стэмфорд Бридж», так почему у «Челси» должна оставаться поддержка в выездных играх?» – написал Эдвардс в колонке для The Telegraph.

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