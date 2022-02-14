Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Игру остановили из-за 4 аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес вердикт по матчу квалификации ЧМ-2022 между сборными и Аргентины, который должен был состояться 5 сентября.

Матч будет переигран. назначит дату и место, в котором пройдет игра. Кроме того, дисциплинарный комитет постановил, что отмена матча была спровоцирована недостаточно качественной работой сторон, занятых его организацией. В связи с этим были вынесены следующие решения:

1. Бразильская федерация футбола оштрафована на 500 тысяч швейцарских франков (около 477 тысяч евро) за нарушения, связанные с порядком и безопасностью;

2. Ассоциация футбола Аргентины оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (около 190 тысяч евро) за несоблюдение обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче;

3. За отмену матча Бразильская федерация футбола и Ассоциация футбола Аргентины заплатят по 50 тысяч швейцарских франков (почти 48 тысяч евро);

4. Игроки сборной Аргентины Эмилиано Буэндия, , и дисквалифицированы на 2 матча, проводимых под эгидой ФИФА.

Напомним, матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на 4-й минуте, так как, по мнению бразильских властей, 4 игрока сборной Аргентины (Буэндия, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями.

«Мы в стране три дня. Почему вы ждали начала игры?» Месси и остальные бесятся из-за срыва матча Бразилия – Аргентина