Суарес может перейти в «Астон Виллу». Там играет Коутиньо, а тренирует команду Джеррард

Форвард Луис Суарес, вероятно, покинет «Атлетико» по завершении сезона.
Летом истекает срок контракта 35-летнего нападающего с мадридским клубом, он станет свободным агентом.
Интерес к нему в числе прочих проявляет «Астон Вилла», за которую выступает Филиппе Коутиньо. Тренирует команду Стивен Джеррард, который в свое время играл с Суаресом и Коутиньо в «Ливерпуле».
Также на уругвайца претендуют «Аякс», клубы из МЛС и Бразилии. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Интера» и «Севильи».
В этом сезоне Суарес провел в Ла Лиге 26 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Его статистика – здесь.