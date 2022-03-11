Суарес может перейти в «Астон Виллу». Там играет Коутиньо, а тренирует команду Джеррард

Форвард Луис Суарес, вероятно, покинет по завершении сезона.

Летом истекает срок контракта 35-летнего нападающего с мадридским клубом, он станет свободным агентом.

Интерес к нему в числе прочих проявляет , за которую выступает . Тренирует команду , который в свое время играл с Суаресом и Коутиньо в .

Также на уругвайца претендуют , клубы из и Бразилии. Ранее сообщалось об интересе со стороны и «Севильи».

В этом сезоне Суарес провел в Ла Лиге 26 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Его статистика – здесь.