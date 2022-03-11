Суарес может перейти в «Астон Виллу». Там играет Коутиньо, а тренирует команду Джеррард

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Форвард Луис Суарес, вероятно, покинет «Атлетико» по завершении сезона.

Летом истекает срок контракта 35-летнего нападающего с мадридским клубом, он станет свободным агентом.

Интерес к нему в числе прочих проявляет «Астон Вилла», за которую выступает Филиппе Коутиньо. Тренирует команду Стивен Джеррард, который в свое время играл с Суаресом и Коутиньо в «Ливерпуле».

Также на уругвайца претендуют «Аякс», клубы из МЛС и Бразилии. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Интера» и «Севильи».

В этом сезоне Суарес провел в Ла Лиге 26 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Его статистика – здесь.

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