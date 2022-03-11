Вандерсон не хочет разрывать контракт с «Краснодаром», несмотря на отъезд из России. Ему нравятся клуб и город

Вандерсон пока не хочет разрывать контракт с .

По данным «РБ Спорт», полузащитник намерен продолжить выступать в составе южан несмотря на то, что сейчас находится в Бразилии. Там он поддерживает физическую форму.

Вандерсон ценит клуб, ему нравятся руководство «Краснодара» и город. Но если в ближайшее время ситуация не изменится, Вандерсон договорится об аренде с одним из бразильских клубов.

Напомним, все легионеры «Краснодара» покинули расположение команды. Некоторые из них приостановили контракты с клубом, а Реми Кабелла и Виктор Классон расторгли соглашения.

играет за «Краснодар» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Кабелла и Классон разорвали контракт с «Краснодаром», а Крыховяк – нет. Почему?