«Хоффенхайм» купил защитника сборной Японии Матиду у «Юниона» за 4,5 млн евро

«Хоффенхайм» подписал защитника сборной Японии.

Немецкий клуб объявил о трансфере Коки Матиды из «Юниона ». Стороны заключили долгосрочный контракт.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Матида провел 34 матча и забил 1 гол. На его счету 17 игр за сборную Японии .

Фото: tsg-hoffenheim.de