«Хоффенхайм» купил защитника сборной Японии Матиду у «Юниона» за 4,5 млн евро
«Хоффенхайм» подписал защитника сборной Японии.
Немецкий клуб объявил о трансфере Коки Матиды из «Юниона». Стороны заключили долгосрочный контракт.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Матида провел 34 матча и забил 1 гол. На его счету 17 игр за сборную Японии.
Фото: tsg-hoffenheim.de
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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