Хиддинк об отстранении сборной России: «Все обеспокоены политической обстановкой, мир в огне. Футбол – маленькая проблема»

ответил на вопрос об отстранении сборной России от международных турниров.

«Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен – все больше обеспокоены политической обстановкой. Весь мир в огне. В глобальном смысле не важно, откуда родом даже самые юные спортсмены – они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении. В политике же об этом речи нет вообще.

Я живу в Голландии и поддерживаю всех своих друзей из России. Разговариваю с некоторыми из них, они тоже не понимают, что происходит. Футбол – маленькая проблема по сравнению с этим. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой.

Но нормальные люди остаются нормальными: в Москве, Петербурге и по всей России, Украине, Европе или Китае. Все находятся в хорошем контакте. И политики должны учиться у людей из сферы культуры, музыки, спорта. Это невероятно. Катастрофа. Но все же спорту есть куда стремиться», – сказал бывший главный тренер сборной России.