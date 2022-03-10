«Хрупкая психика – часть идентичности «ПСЖ». У них есть техника и физика, но нет менталитета». Анелька о победе «Реала»

Николя Анелька высказался о менталитете игроков «ПСЖ».
Бывший форвард сборной Франции поделился мнением о поражении парижан в матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).
«В психологическом плане парижане недостаточно сильны, когда возникает проблема. Это ужасно, но хрупкая психика – часть их идентичности. У них есть техника и физика, но нет менталитета. Нужно развиваться, но этого не происходит.
Хорошо, что есть деньги. Но также нужны люди, которые смогут привить парижский менталитет игрокам, переходящим в клуб. Также нужно задуматься о других критериях для приглашения игроков. Если ты переходишь в «ПСЖ», ты должен обладать определенными психологическими качествами», – сказал Анелька.