Френки де Йонг: «Думаю, люди, критикующие меня, не смотрят наши матчи»

Френки де Йонг высказался о критике в свой адрес.

«Не знаю, играю ли я на уровне «лучшей версии себя». Думаю, всегда можно играть лучше.

Когда люди меня критикуют, это не так больно. Я думаю, что люди, которые меня критикуют, на самом деле не смотрят наши матчи, поэтому и болтают.

Когда некоторые люди слышат, что журналист говорит: «Френки де Йонг был не очень хорош в последнее время», они в это верят и воспринимают как проповедь, хотя сами матч не смотрели. Поэтому у них нет собственного мнения», – сказал полузащитник «Барселоны».