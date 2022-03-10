Френки де Йонг: «Думаю, люди, критикующие меня, не смотрят наши матчи»

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Френки де Йонг высказался о критике в свой адрес.

«Не знаю, играю ли я на уровне «лучшей версии себя». Думаю, всегда можно играть лучше. 

Когда люди меня критикуют, это не так больно. Я думаю, что люди, которые меня критикуют, на самом деле не смотрят наши матчи, поэтому и болтают. 

Когда некоторые люди слышат, что журналист говорит: «Френки де Йонг был не очень хорош в последнее время», они в это верят и воспринимают как проповедь, хотя сами матч не смотрели. Поэтому у них нет собственного мнения», – сказал полузащитник «Барселоны». 

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