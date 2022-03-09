Френки де Йонг: «Если «Барса» хорошо усилится летом, то сможет бороться за все трофеи. Победа в ЛЕ – наша цель»

Френки де Йонг высказался о борьбе «Барселоны» за трофеи.

– Когда у клуба четыре тренера за три года – это не лучший знак. Мне было хорошо с каждым из них. Когда ты играешь не очень хорошо, то это не вина тренера. Это твоя вина.

– Сейчас хороший момент для перехода в «Барсу»?

– Он всегда такой. Это один из крупнейших клубов мира. Здесь можно наслаждаться игрой. Если мы хорошо усилимся летом, то сможем бороться за все трофеи.

– Если «Барса» не выиграет Лигу Европы, это станет провалом?

– Я так не думаю. Там выступают очень хорошие команды, а у тебя всегда может случиться неудачный день, или же соперник может сыграть очень хорошо. Наша цель – выиграть турнир.

Мы хотим брать трофеи. Лига Европы – хороший турнир, даже если мы и хотим играть в Лиге чемпионов. Мы хотим победить в Лиге Европы, – сказал полузащитник «Барселоны».

Соперником каталонцев по 1/8 финала станет . Матч состоится завтра.