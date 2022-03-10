«МЮ» интересен Левандовски. Форвард удивлен, что «Бавария» еще не начала переговоры по контракту

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Как пишет Bild, английский клуб хочет быть первым, кто сделает предложение о трансфере форварда «Баварии» в случае, если он покинет клуб.

Срок действующего контракта польского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года, и переговоры по новому соглашению еще не начались.

По данным источника, Левандовски удивлен тем, что никто из руководителей клуба еще не связался с ним по этому вопросу. Роберт хочет внести ясность в эту ситуацию до наступления лета.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.