«МЮ» интересен Левандовски. Форвард удивлен, что «Бавария» еще не начала переговоры по контракту

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски интересен «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Bild, английский клуб хочет быть первым, кто сделает предложение о трансфере форварда «Баварии» в случае, если он покинет клуб.

Срок действующего контракта польского нападающего с «Баварией» истекает летом 2023 года, и переговоры по новому соглашению еще не начались.

По данным источника, Левандовски удивлен тем, что никто из руководителей клуба еще не связался с ним по этому вопросу. Роберт хочет внести ясность в эту ситуацию до наступления лета.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Опрос

Кому бы отдали «Золотой мяч», если его вручать прямо сейчас?
23758 голосов
Мохамед Салах
11%
Мохамед Салах
Карим Бензема
43%
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
10%
Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
36%
Роберт Левандовски

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные