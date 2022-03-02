Романо о будущем Левандовского: «Я бы назвал «ПСЖ». Они хотели подписать его прошлым летом, отношения с его агентом хорошие»

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Фабрицио Романо допустил переход Роберта Левандовского в «ПСЖ» летом.

– На переход Левандовского в какой клуб ты бы поставил?

– Я бы присмотрелся к «ПСЖ». У них по-прежнему очень хорошие отношения с его агентом, Пини Захави. Кроме того, у Захави хорошие связи в Англии. Так что я бы еще присмотрелся к клубам АПЛ, потому что Левандовски всегда хотел когда-нибудь попробовать свои силы в АПЛ.

На данный момент все неясно. Но я бы назвал «ПСЖ». Они хотели подписать его прошлым летом, и им потребуется замена Мбаппе, если тот решит перейти в «Реал». Ну или АПЛ. Это два единственных варианта для Левандовского, – сказал известный инсайдер.

Контракт польского нападающего с «Баварией» истекает в 2023 году.

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