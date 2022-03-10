Дмитрий Губерниев: «Если будет товарищеский матч между сборной и «Ростовом», Карпин должен руководить «Ростовом», а сборной – я»

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Дмитрий Губерниев заявил, что готов руководить сборной России в товарищеском матче с «Ростовом».

Сегодня стало известно, что Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой и возглавил «Ростов».

«В данной ситуации совмещение вполне оправданное. Не очень понятно, конечно, как наша апелляция дальше будет выглядеть. Но совершенно справедливо, что Карпин будет совмещать: будет полезен и сборной, и клубу.

Вот только если будет товарищеский матч между сборной России и «Ростовом», кем будет руководить Карпин? В таком случае Валерий Георгиевич должен руководить «Ростовом», а сборной буду я. Но если что, Дарья Карпина может руководить национальной командой. В любой момент я готов руководить сборной!» – сказал комментатор «Матч ТВ».

 

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