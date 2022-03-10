Пеп считает, что Бернарду никогда не выиграет «Золотой мяч»: «Нужно быть в соцсетях, не просто побеждать, но и забивать, а у Силвы нет такого качества»

объяснил, почему не сможет выиграть .

«Я не знаю, является ли Бернарду лучшим игроком в мире. Но в целом мне все равно.

Потому что я вижу, насколько это невероятно хороший парень.

Работать с ним одно удовольствие. В нападении и в защите он может делать все.

Но он никогда не выиграет «Золотой мяч», потому что сейчас нужно быть в социальных сетях, нужно не просто побеждать, но и забивать много голов, а у Бернарду нет такого качества», – сказал главный тренер .