Пеп считает, что Бернарду никогда не выиграет «Золотой мяч»: «Нужно быть в соцсетях, не просто побеждать, но и забивать, а у Силвы нет такого качества»

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Пеп Гвардиола объяснил, почему Бернарду Силва не сможет выиграть «Золотой мяч».

«Я не знаю, является ли Бернарду лучшим игроком в мире. Но в целом мне все равно. 

Потому что я вижу, насколько это невероятно хороший парень. 

Работать с ним одно удовольствие. В нападении и в защите он может делать все.

Но он никогда не выиграет «Золотой мяч», потому что сейчас нужно быть в социальных сетях, нужно не просто побеждать, но и забивать много голов, а у Бернарду нет такого качества», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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