Гвардиола хочет, чтобы Бернарду остался в «Ман Сити». Переговоры о контракте на ранней стадии

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Бернарду Силвой.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет, чтобы 27-летний хавбек остался в клубе. Ранее сообщалось, что португалец намерен уйти летом.
После игры со «Спортингом» в Лиге чемпионов (5:0) Гвардиола прокомментировал будущее Бернарду: «Я надеюсь, что он останется в «Сити» на долгие годы. Но решение совместно примут Бернарду и клуб».
Сейчас переговоры о новом договоре находятся на ранней стадии. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.