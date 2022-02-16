Гвардиола хочет, чтобы Бернарду остался в «Ман Сити». Переговоры о контракте на ранней стадии

планирует продлить контракт с полузащитником .

Главный тренер «горожан» хочет, чтобы 27-летний хавбек остался в клубе. Ранее сообщалось, что португалец намерен уйти летом.

После игры со в Лиге чемпионов (5:0) Гвардиола прокомментировал будущее Бернарду: «Я надеюсь, что он останется в «Сити» на долгие годы. Но решение совместно примут Бернарду и клуб».

Сейчас переговоры о новом договоре находятся на ранней стадии. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года.