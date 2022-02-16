Гвардиола о Бернарду Силве: «Я всегда говорил, что он идеальный игрок. У него есть все, чтобы выигрывать матчи»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру полузащитника Бернарду Силвы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).

«Я всегда говорил ему: «Ты идеальный игрок». С мячом он более чем исключителен, но я всегда говорю ему, чтобы он выходил и выигрывал матчи, у него есть способности для этого. У него есть техника, у него есть все.

Это его родной город, и он любит сюда возвращаться. Конечно, он бывший игрок «Бенфики», поэтому сегодняшний матч был особенным для него», – сказал Гвардиола.

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