Гвардиола о Бернарду Силве: «Я всегда говорил, что он идеальный игрок. У него есть все, чтобы выигрывать матчи»

Главный тренер оценил игру полузащитника в матче 1/8 финала чемпионов против «Спортинга» (5:0).

«Я всегда говорил ему: «Ты идеальный игрок». С мячом он более чем исключителен, но я всегда говорю ему, чтобы он выходил и выигрывал матчи, у него есть способности для этого. У него есть техника, у него есть все.

Это его родной город, и он любит сюда возвращаться. Конечно, он бывший игрок «Бенфики», поэтому сегодняшний матч был особенным для него», – сказал Гвардиола.