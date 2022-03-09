Венгер об Абрамовиче в «Челси»: «Очень уважаю его за то, что он сделал. Он вывел клуб на выдающийся уровень»

высоко оценил период работы в «Челси».

«Я всегда советовал людям, хотевшим купить футбольный клуб – вместо того, чтобы вкладывать 100 млн фунтов каждый год, вложи 500 млн в первый год и купи нужных игроков, тогда у тебя будет команда.

Абрамович мог себе позволить так сделать, и он сделал это, и сделал очень хорошо. Думаю, сегодня «Челси» отлично управляется и находится на топ-уровне.

Иногда у людей есть хорошие идеи, но нет денег; иногда у них есть деньги, но они принимают плохие решения. Так что все должно сложиться.

Сегодня, с учетом финансового фэйр-плей, я бы не стал советовать кому-либо бороться с «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпулем», которые опережают всех на световые годы. Потому что сегодня нельзя инвестировать столько, сколько хочешь.

Поэтому сегодня все намного сложнее. Но Абрамович пришел в золотой век, и я отдаю ему должное. Он быстро понял, что нужно делать, поставил во главе компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывел его на абсолютно выдающийся уровень.

Я очень уважаю его за то, что он сделал», – сказал бывший тренер «Арсенала».

«Челси» при Абрамовиче – самый успешный клуб Англии. Только цифры

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