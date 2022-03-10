У Месси нет результативных действий в 3 играх на вылет в составе «ПСЖ»

неудачно выступает в матчах на вылет в составе .

Аргентинец после перехода в парижский клуб принял участие в трех матчах плей-офф: с «Ниццей» в 1/8 финала Кубке Франции (0:0, 5:6 по пенальти) и с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 1:3).

Ни в одном из них Месси не забил и не отметился голевым пасом.

В 17 матчах 1 на его счету 2 гола и 10 результативных передач. Подробную статистику Месси смотрите здесь.

Месси 7 лет подряд не выходит в финал ЛЧ. Второй сезон подряд он вылетает в 1/8 финала