Бензема вышел в старте «Реала» в 500-й раз и со 141 матчем в ЛЧ побил французский рекорд, обойдя Анри

попал в стартовый состав «Реала» в 500-й раз.

Нападающий вышел с первых минут на матч против «ПСЖ» в чемпионов (0:0, первый тайм). Бензема стал лишь вторым иностранцем в истории «Реала», достигшим этой отметки. Ранее это удалось Роберто Карлосу, который вышел в старте «Реала» 524 раза.

Матч против – 141-й для Бензема в Лиге чемпионов. Ни один француз не провел в этом турнире столько же игр. Форвард побил рекорд .

С подробной статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.