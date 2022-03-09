Бензема вышел в старте «Реала» в 500-й раз и со 141 матчем в ЛЧ побил французский рекорд, обойдя Анри

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Карим Бензема попал в стартовый состав «Реала» в 500-й раз.

Нападающий вышел с первых минут на матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов (0:0, первый тайм). Бензема стал лишь вторым иностранцем в истории «Реала», достигшим этой отметки. Ранее это удалось Роберто Карлосу, который вышел в старте «Реала» 524 раза.

Матч против «ПСЖ» – 141-й для Бензема в Лиге чемпионов. Ни один француз не провел в этом турнире столько же игр. Форвард «Реала» побил рекорд Тьерри Анри

С подробной статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

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