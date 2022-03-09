«Говорят, взоры Абрамовича обращены на российский футбол». Адвокат Добровинский о владельце «Челси»

Роман Абрамович может прийти в российский футбол.
«Попечительский совет «Челси» с трудом примет владельца не уровня Романа Абрамовича.
Конор Макгрегор? Точно нет. Нужно понимать, что для Романа Аркадьевича «Челси» не игрушка.
Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», – сказал смеясь адвокат Александр Добровинский в эфире «Матч ТВ».
«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже