«Говорят, взоры Абрамовича обращены на российский футбол». Адвокат Добровинский о владельце «Челси»

Роман Абрамович может прийти в российский футбол.

«Попечительский совет с трудом примет владельца не уровня .

Конор Макгрегор? Точно нет. Нужно понимать, что для Романа Аркадьевича «Челси» не игрушка.

Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, но есть и адвокатская тайна», – сказал смеясь адвокат Александр Добровинский в эфире «Матч ТВ».

«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже