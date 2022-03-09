Невилл о Мбаппе: «Победа в ЛЧ и еще один ЧМ станут для него венцом славы, который позволит сменить Роналду и Месси»

Гари Невилл высказался об уровне игры .

«Мбаппе абсолютно великолепен с точки зрения впечатлений, скорости. Он напоминает мне , но в нем также есть немного от – он безжалостен.

Ему нужно выиграть чемпионов с «ПСЖ» в этом сезоне, это будет важнее всего. Победа в Лиге чемпионов и еще один чемпионат мира станут для Мбаппе тем венцом славы, который позволит сменить Роналду и Месси.

Я не говорю, что ему нужно выиграть эти трофеи, чтобы стать лучшим игроком в мире, но игра за команды, берущие эти трофеи, укрепит его положение. Мбаппе знает, что трофеи и почести идут рука об руку с величием.

Великие игроки выигрывают трофеи, побеждают на крупных турнирах, они решают на крупных турнирах. Мбаппе сейчас на этом уровне», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» о форварде .