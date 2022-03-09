Стоичков о Холанде: «Надеюсь, он напишет историю в «Барсе». Клубу нужен толчок, я бы подписал его»

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Христо Стоичков считает, что «Барселоне» стоит купить Эрлинга Холанда.

«Я бы подписал его. «Барсе» нужен толчок. Надеюсь, клуб приложит большие усилия, чтобы Холанд перешел и написал историю в «Барсе».

У него огромное мастерство. Он умеет и забивать, и ассистировать», – сказал бывший футболист «Барселоны» для Què t’hi jugues.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

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