Стоичков о Холанде: «Надеюсь, он напишет историю в «Барсе». Клубу нужен толчок, я бы подписал его»

считает, что «Барселоне» стоит купить .

«Я бы подписал его. «Барсе» нужен толчок. Надеюсь, клуб приложит большие усилия, чтобы Холанд перешел и написал историю в «Барсе».

У него огромное мастерство. Он умеет и забивать, и ассистировать», – сказал бывший футболист «Барселоны» для Què t’hi jugues.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.