Жоан Лапорта: «Могу опровергнуть переговоры по Холанду. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Президент «Барселоны» отрицает, что переговоры по Эрлингу Холанду идут.

«Я могу опровергнуть, что по Холанду были переговоры какого-либо рода. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего.

Что касается встречи Хави и Холанда в Мюнхене, то это не мое дело, но, как я считаю, два спортсмена могут поговорить о футболе.

Первое, что мы сделаем, – свяжемся с дортмундской «Боруссией», его клубом», – сказал Жоан Лапорта на встрече с группой болельщиков.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Хави о Холанде: «Мы работаем над настоящим и будущим «Барсы». Не могу сказать больше»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные