Жоан Лапорта: «Могу опровергнуть переговоры по Холанду. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего»

Президент «Барселоны» отрицает, что переговоры по идут.

«Я могу опровергнуть, что по Холанду были переговоры какого-либо рода. Не было ни встреч, ни разговоров. Ничего.

Что касается встречи Хави и Холанда в Мюнхене, то это не мое дело, но, как я считаю, два спортсмена могут поговорить о футболе.

Первое, что мы сделаем, – свяжемся с дортмундской «Боруссией», его клубом», – сказал на встрече с группой болельщиков.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 20 матчей за «Боруссию», забил 23 гола и отдал 5 передач. Из-за травмы он не играл с 22 января.

Полную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Хави о Холанде: «Мы работаем над настоящим и будущим «Барсы». Не могу сказать больше»