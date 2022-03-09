Варди пропустит 3-4 недели из-за травмы колена. Он провел 2 матча после прошлой травмы

вновь выбыл из строя из-за травмы.

«Варди выбыл. К сожалению, он получил травму в прошлой игре и пропустит несколько недель, что очень грустно. У него ушиб колена, но надеюсь, что через 3-4 недели он будет готов.

Он почувствовал боль на следующий день после игры. Это большое разочарование и для клуба, и для него. Особенно для него, он много работал, чтобы вернуться в строй», – сказал главный тренер .

Варди не играл из-за прошлой травмы с декабря по март. После восстановления он провел 2 матча. Форвард вышел на 72-й минуте игры против «Бернли» (2:0), забил гол и сделал результативную передачу, а на матч с «Лидсом» вышел в стартовом составе и провел на поле 61 минуту.

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.