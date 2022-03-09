Хавбек «Словацко» Левин: «В Москве 15 млн человек, а в Праге миллион – тут намного тише и комфортнее с точки зрения быта»

Хавбек сравнил жизнь в Праге и Москве.

– Прага по сравнению с другими чешскими городами – мегаполис?

– Очень классный город. Я в восторге от него. Несравнима с Москвой, конечно, но этим и хороша. В Москве живет 15 миллионов человек, и это не учитывая людей без регистрации. А в Праге миллион. Тут намного тише.

– Можешь представить, что после завершения карьеры останешься жить в Праге?

– С удовольствием бы остался, если можно было бы перевести сюда всех родственников и друзей. А так, наверное, нет. Не могу без близких. Хотя с точки зрения быта в Праге комфортнее, чем в Москве.

– Почему?

– В Москве, чтобы добраться из одного места в другое, тратишь минимум час. В одну сторону! Она, конечно, хороша количеством разных мест, сервисом. У нас можно сделать все что угодно буквально за день. В Чехии такого нет. Тут чтобы к тебе пришли устанавливать интернет, нужно ждать 3-4 дня. При том, что тут всего пара провайдеров, а в Москве их огромное количество, – сказал воспитанник .