Смолов о татуировках в 17 лет: «Такое проявление юношеского бунтарства, самовыражение»

рассказал о своих татуировках.

– У вас довольно много татуировок. Как вообще пришли к мысли, что хотите что-то «набить» на теле?

– Началось все в 17 лет. Я тогда как раз в «Динамо» пришел, обратил внимание, что у многих ребят есть классные татуировки. Понял, что мне нравится, загорелся желанием сделать.

Такое проявление юношеского бунтарства, способ самовыражения. Но мне было 17, и я у родителей даже разрешение спрашивал, чтобы сделать тату. Уговаривал их, что она будет одна, небольшая и на невидном месте.

– А когда пришли следующую делать, какие аргументы были?

– А вторая и третья были именами родителей. Поэтому долго уговаривать не пришлось. Сказал, что это будут их имена, тоже на не самом видном месте. Так постепенно и появлялись татуировки.

– Ходите к одному и тому же мастеру?

– Все делал у двоих. Первые три, о которых рассказал, делал у первого. А потом перешел на другого мастера.

– Новые тату уже планируете?

– Пока, если честно, нет. Сейчас особо об этом не думаю. Но когда наступит что-то приятное в нашей жизни, может, и сделаю, – отметил нападающий .