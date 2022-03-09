Гари Невилл: «Месси и Роналду больше не лучшие игроки мира. Они теряют тот уровень, что был раньше»

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«Могут случаться небольшие вспышки, но, без сомнений, Роналду и Месси приближаются к концу карьер. Это не значит, что они закончат с футболом в конце сезона. Роналду и Месси могут отыграть еще 3-4 года, ведь мы знаем их физические возможности.

Слово «спад» кажется неправильным, ведь мы говорим о двух великих игроках. Но нет никаких сомнений в том, что они уже не так сильны.

Сейчас, впервые за долгие годы, задавая людям вопрос о том, какого игрока они хотели бы подписать в свой любимый клуб, ни от кого не услышишь имена Месси или Роналду в ответ. Вероятно, назовут Мбаппе, Холанда, Салаха, Левандовского.

Роналду и Месси не назовут, и это самый явный показатель того, что, хоть они еще и играют на высочайшем уровне, они теряют тот уровень, что был раньше. Они больше не лучшие игроки мира», – сказал экс-защитник .