Федор Смолов: «Шварц приятно удивил. Убедился с какой страстью он относится к работе и к футболу»

Федор Смолов рассказал о работе под руководством тренера Сандро Шварца в «Динамо».

— Сильно отличается твой функционал форварда сейчас от того, что было в «Локомотиве»?

— Да, достаточно сильно. Начнем с того, что «Локо» последние два года играл по иной схеме – в два нападающих. Это же вообще все другое в плане действий на поле. Но вообще глобально с принципами, которые применяются в «Динамо», я познакомился в сборной. Так как они плюс-минус схожи.

— Сандро Шварц удивил вас? Или ожидали, что он будет именно таким?

— Не ожидал и скажу больше – удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро – открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный.

— Сборы тяжелые у него?

— Да, действительно тяжелые. Плюс очень большое количество контрольных матчей провели, от постоянных игр сложнее всего приходилось.

— Когда-нибудь сталкивались с тремя контрольными матчами за три дня?

— Точно нет. При том, что на сборы я езжу уже лет так пятнадцать. Но три матча за три дня сыграл впервые.

— «Динамо» сильно изменилось за все это время?

— Я считаю, что да, очень сильно. Уже по прошлому сезону был виден прогресс команды, что она включилась в борьбу за самые высокие места, обрела свое игровое лицо. Поэтому, когда зимой на меня вышли из «Динамо», у меня не было каких-либо сомнений. Сразу настроился на переход. И сейчас я лично убедился, что все в «Динамо» отлажено – игра, коллектив, работа всех клубных служб, офиса, – сказал нападающий бело-голубых.