Глава РПЛ Хачатурянц находится не в России. Он вернется в Москву 20 марта

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц в настоящее время находится не в России.
– Да, действительно в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам.
При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами.
– Есть ли понимание, когда вернетесь?
– Да, конечно, мой прилет в Москву запланирован на 20 марта, – сообщил президент РПЛ.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Хачатурянц сперва уехал в Великобританию, но сейчас уже находится не в Лондоне.