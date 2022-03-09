Глава РПЛ Хачатурянц находится не в России. Он вернется в Москву 20 марта

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Глава РПЛ Ашот Хачатурянц в настоящее время находится не в России.

– Да, действительно в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам.

При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами. 

– Есть ли понимание, когда вернетесь? 

– Да, конечно, мой прилет в Москву запланирован на 20 марта, – сообщил президент РПЛ.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Хачатурянц сперва уехал в Великобританию, но сейчас уже находится не в Лондоне.

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