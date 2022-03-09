Лаутаро про 1:0 с «Ливерпулем»: «Жаль, «Интер» остался вдесятером. Мы снова доказали, что хороши»

остался недоволен удалением в матче с .

обыграл мерсисайдцев на «Энфилде» (1:0), но вылетел по сумме двух матчей (1:2) на этапе 1/8 финала .

«Мы сделали то, что хотели, проявили характер, желание пройти дальше. И жаль, что мы остались вдесятером, как только повели в счете на стадионе, на котором так тяжело играть. Такие вещи определяют исход противостояния.

Надо сразу перевернуть страницу и смотреть вперед. Мы покинули ЛЧ, но продолжаем выступать в Кубке Италии, боремся за титул в Серии А. Надо проявить себя с лучшей стороны, вынести урок и постараться стать сильнее.

Мы снова доказали, что хороши, но нам нужно прибавлять в деталях. То же самое было в матчах с «Реалом» – на таком уровне слишком сложно играть вдесятером», – заявил форвард миланцев в эфире Sky Sport Italia.