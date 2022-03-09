Юрген Клопп: «Интер» действительно хорош. Победил он, но прошел «Ливерпуль» – меня устраивает»

выделил проблемы «Ливерпуля» в проигранном «Интеру» (0:1) матче .

«Я примерно и ожидал те проблемы, которые у нас возникли. действительно хорош и готов играть в таких матчах.

У нас были явные моменты, несмотря на то, что играли мы не лучшим образом. Учитывая обе игры, меня вполне устраивает то, что они победили, но дальше прошли мы. Мы могли выступить и получше, несмотря на созданные нам неудобства.

Игра получилась по-настоящему интересной. В итоге мы уступили, что не радует, конечно, ведь мы вышли на поле не ради домашнего поражения.

Соперник создавал проблемы, но мы победили бы, если бы использовали свои моменты. Мы часто теряли мяч в простых ситуациях, такое бывает. А когда мяч взмывал в воздух, то из-за ветра начиналась настоящая комедия.

Контрпрессинг был недостаточно хорош, мы недостаточно хорошо навязывали борьбу и не могли получить нужный импульс. Вот чего нам не хватало», – сказал главный тренер BT Sport.