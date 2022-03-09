Винисиус Жуниор: «Бензема – лучший в мире. Он всегда принимает лучшее решение, чтобы мы забили. Кроос – феномен, обладающий особым видением футбола»

рассказал об игре с и Тони Кроосом.

– Вы с Бензема всегда поддерживаете превосходную связь на поле, вы всегда помогаете друг другу. Что для тебя означает игра с ним?

– Он лучший в мире. Он всегда знает, что нужно сделать, и принимает лучшее решение, чтобы атака завершилась голом, и неважно, кто ее завершит – он или его партнер. Я очень хорошо его понимаю и думаю, что мы хорошо играем вместе.

– Что касается , то он очень хорошо знает, как прочитать твои движения, и поэтому отдал несколько результативных передач, как, например, в случае с голом в ворота «Барсы». Что ты можешь сказать о немце?

– Тони – феномен. Он обладает длинным пасом и особым видением футбола. Все, что должно происходить на поле, происходит потому, что Тони это знает. На тренировках у нас образовалась очень хорошая связь, мы очень хорошо узнали друг друга, вы можете заметить это в играх, – сказал Винисиус.