Колосков о разрешении легионерам приостановить контракты в РПЛ: «Правильно. Думаю, все игроки из европейских недружественных стран покинут лигу»

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Вячеслав Колосков оценил решение ФИФА разрешить легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.

«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в «Краснодаре». Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям. У людей есть семьи, дети.

Считаю это решение правильным. В нынешней ситуации оно крайне ожидаемо.

Трудно сказать, сколько легионеров покинут лигу. Думаю, что все футболисты из европейских недружественных стран покинут лигу. Для южноамериканских и африканских футболистов это не станет проблемой», – сказал почетный президент РФС.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)

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