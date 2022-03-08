Роман Широков: «Легионеры, которые уйдут, нам и не нужны, может. Но было бы неплохо вернуть за них деньги»

высказался о решении ФИФА разрешить легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.

«Нисколько не удивляет такое решение ФИФА. Они до этого как-то иначе к нам относились? Ничего нового. Сейчас время пройдет, посмотрим, что будет.

Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Но другое дело, что клубы за них заплатили, поэтому было бы неплохо вернуть за них деньги», – заявил Широков.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ уйти до конца сезона. Они могут сами приостановить контракты (но не разорвать)