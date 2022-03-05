Кристенсен близок к переходу в «Барсу», сделку могут закрыть на следующей неделе. Каталонцы предложили больше «Баварии»

может стать игроком «Барселоны».

Защитник «Челси» очень близок к переходу в каталонский клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

предложила датчанину более выгодные контрактные условия, чем .

Для договоренности не хватает лишь деталей, встреча для завершения сделки ожидается на следующей неделе.

Отмечается, что Кристенсен отклонил предложения английских клубов из уважения к .

Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.