Кристенсен близок к переходу в «Барсу», сделку могут закрыть на следующей неделе. Каталонцы предложили больше «Баварии»

Андреас Кристенсен может стать игроком «Барселоны».
Защитник «Челси» очень близок к переходу в каталонский клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Барселона» предложила датчанину более выгодные контрактные условия, чем «Бавария».
Для договоренности не хватает лишь деталей, встреча для завершения сделки ожидается на следующей неделе.
Отмечается, что Кристенсен отклонил предложения английских клубов из уважения к «Челси».
Статистику 25-летнего игрока можно найти здесь.