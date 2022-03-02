Боссы «Барсы» летали в Лондон на переговоры с Кристенсеном. Он уйдет из «Челси» бесплатно летом

Андреас Кристенсен близок к переходу в «Барселону» из «Челси».
По данным Cope, директор сине-гранатовых Матеу Алемани и директор международного сектора «Барсы» Йорди Кройфф летали в Лондон, чтобы попытаться закрыть вопрос о переходе датчанина в каталонский клуб на правах свободного агента летом.
Алемани хотел подписать предварительный контракт с 26-летним защитником. Источники, близкие к ходу переговоров, сообщили, что настроены «очень оптимистично и позитивно».
В этом сезоне футболист провел 14 матчей за «Челси» в АПЛ. Его статистику можно найти по ссылке.