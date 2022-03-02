Боссы «Барсы» летали в Лондон на переговоры с Кристенсеном. Он уйдет из «Челси» бесплатно летом

близок к переходу в «Барселону» из «Челси».

По данным Cope, директор сине-гранатовых Матеу Алемани и директор международного сектора «Барсы» Йорди Кройфф летали в Лондон, чтобы попытаться закрыть вопрос о переходе датчанина в каталонский клуб на правах свободного агента летом.

Алемани хотел подписать предварительный контракт с 26-летним защитником. Источники, близкие к ходу переговоров, сообщили, что настроены «очень оптимистично и позитивно».

В этом сезоне футболист провел 14 матчей за в . Его статистику можно найти по ссылке.