«Ты красивее моих передач». Сборная России поздравила девушек с 8 марта открытками с игроками команды

Сборная России оригинально поздравила женщин с 8 марта.

В инстаграме национальной команды опубликовали открытки с игроками сборной.

Фото хавбека подписано фразой «Знай, ты красивее моих передач», – «Каждый свой гол я посвящаю тебе», – «За мной ты будешь как за каменной стеной», Геория Джикии – «Я буду беречь тебя как победный счет на 90-й минуте», – «Стелиться в подкате? Только к твоим ногам!», – «Пусть тебя слушают так же внимательно, как тренера на установке».

«С 8 марта, прекрасные девушки🌷. Желаем вам счастья, тепла, любви и здоровья. Оставайтесь такими же яркими, целеустремленными, прекрасными, чуткими и нежными!» – говорится в сообщении сборной.