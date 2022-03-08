«Ты красивее моих передач». Сборная России поздравила девушек с 8 марта открытками с игроками команды

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Сборная России оригинально поздравила женщин с 8 марта.

В инстаграме национальной команды опубликовали открытки с игроками сборной.

Фото хавбека Александра Головина подписано фразой «Знай, ты красивее моих передач», Федора Смолова – «Каждый свой гол я посвящаю тебе», Игоря Акинфеева – «За мной ты будешь как за каменной стеной», Геория Джикии – «Я буду беречь тебя как победный счет на 90-й минуте», Дмитрия Баринова – «Стелиться в подкате? Только к твоим ногам!», Валерия Карпина – «Пусть тебя слушают так же внимательно, как тренера на установке».

«С 8 марта, прекрасные девушки🌷. Желаем вам счастья, тепла, любви и здоровья. Оставайтесь такими же яркими, целеустремленными, прекрасными, чуткими и нежными!» – говорится в сообщении сборной.

 
 
 
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Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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