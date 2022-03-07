Семак об отрыве от «Динамо»: «Что такое 5 очков, если впереди разыгрываются 30? Это два тура»

высказался об отрыве от «Динамо».

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча против «Уфы» в 20-м туре (2:0).

– Тяжелая была игра, но полностью под нашим контролем до второго забитого мяча. После этого, к сожалению, позволили сопернику создать два острых момента у наших ворот, хотя справедливости ради надо отметить, что и мы могли после 2:0 забить один-два мяча в быстрых атаках.

Стало появляться пространство, и с точки зрения созидания стало легче играть, потому что до забитого мяча, в первые 60 минут, сложно было взламывать оборону соперника, который очень глубоко оборонялся и количеством, и качеством. Естественно, голевых моментов было не так много, но, в принципе, абсолютно заслуженная победа.

Поздравляю команду и болельщиков. Будем готовиться к следующему матчу. – Отрыв от составляет пять очков после их поражения в дерби. Как оцените чемпионскую гонку?

– Впереди еще 10 туров – это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди разыгрываются 30?

Для вас, может быть уже, а для нас пять очков – это два тура. Поэтому не думаю, что это тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующему матчу, – сказал Семак.