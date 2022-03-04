«Фламенго» обращался к Малкому и Венделу, но они не хотят уходить из «Зенита». В клуб может перейти Пабло – он разрывает контракт с «Локо»

«Фламенго» интересны некоторые игроки российских клубов.
Из-за сложной ситуации в мире бразильский клуб обратил внимание на футболистов «Локомотива», «Зенита» и «Шахтера».
Как пишет Goal.com, «Фламенго» обратился к представителям полузащитников «Зенита» Вендела и Малкома по поводу возможного перехода, однако игроки сообщили, что не заинтересованы в уходе из клуба.
Клубу также интересны левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос и правый защитник «Шахтера» Додо.
Кроме того, во «Фламенго» может перейти защитник Пабло, который решил расторгнуть контракт с «Локомотивом». Переговоры пока не начались, так как, по информации Torcedores.com, игрок все еще ждет от московского клуба необходимые документы.