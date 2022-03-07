Холанд определится с будущим в ближайшие недели. «Ман Сити» и «Реал» – фавориты в борьбе за форварда

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Эрлинг Холанд выберет новую команду в скором времени.

По данным The Athletic, нападающий «Боруссии» определится со своим будущим в ближайшие недели.

Фаворитами в борьбе за 21-летнего форварда являются «Манчестер Сити» и «Реал».

Мадридский клуб планировал ближайшим летом подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а Холанда через год, однако конкуренция с «Сити» может вынудить «Реал» купить норвежца уже в это межсезонье.

Ранее появилась информация, что Холанд покупает дом в Марбелье за 6,5 млн евро, так как считает, что Испания будет его вторым домом.

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