Холанд определится с будущим в ближайшие недели. «Ман Сити» и «Реал» – фавориты в борьбе за форварда

Эрлинг Холанд выберет новую команду в скором времени.
По данным The Athletic, нападающий «Боруссии» определится со своим будущим в ближайшие недели.
Фаворитами в борьбе за 21-летнего форварда являются «Манчестер Сити» и «Реал».
Мадридский клуб планировал ближайшим летом подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ», а Холанда через год, однако конкуренция с «Сити» может вынудить «Реал» купить норвежца уже в это межсезонье.
Ранее появилась информация, что Холанд покупает дом в Марбелье за 6,5 млн евро, так как считает, что Испания будет его вторым домом.