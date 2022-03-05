Холанд покупает дом в Марбелье за 6,5 млн евро. Он считает, что Испания будет его вторым домом

покупает дом в стоимостью несколько миллионов евро.

У форварда дортмундской уже есть недвижимость в Марбелье, где он с семьей проводит рождественские праздники.

Однако норвежец убежден, что Испания станет его вторым домом, поэтому он решил купить новый дом в стране. Холанд подписал договор о покупке недвижимости в районе Нагуэлес все в той же Марбелье, сообщает As.

Стоимость дома составляет 6,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Холанд может перейти в «Барселону» или «Реал».

Холанда достают травмы: за два сезона пропустил 26 матчей. Это может смутить «Барсу», «Реал» и «Ман Сити»