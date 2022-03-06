Аллегри после 1:0 со «Специей»: «У «Юве» отсутствуют многие игроки. Маккенни в этом сезоне не выйдет»

посетовал на проблемы с составом после победы над «Специей».

«Ювентус» победил со счетом 1:0 в матче 28-го тура Серии А.

«Мы хорошо сыграли в первом тайме и должны были вести 2:0 к перерыву.

Игра была интенсивной, а у нас многие футболисты отсутствовали. Этой команде нужно преодолевать сложности, чтобы расти.

Я ничего плохого парням сказать не могу, поскольку мы победили и теперь имеем на своем счету 53 очка. Я никогда не видел, чтобы какая-то команда выигрывала все так называемые простые матчи. Вполне нормально испытывать проблемы в таких играх, но главное в них не отступать.

Наши форварды должны получше узнать друг друга. Они сыграли хорошо, но слишком часто пытаются сыграть друг на друга, чтобы партнер забил.

Я надеюсь на скорое возвращение Бонуччи и Кьеллини, нам нужна их энергия. В полузащите у нас дефицит игроков. Жду возвращения Закарии, поскольку Маккенни в этом сезоне больше не сыграет», – сказал главный тренер в эфире DAZN.

Маккенни получил 2 перелома костей стопы в игре с «Вильярреалом». Хавбек «Юве» пропустит не менее 2 месяцев