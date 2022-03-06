Аллегри после 1:0 со «Специей»: «У «Юве» отсутствуют многие игроки. Маккенни в этом сезоне не выйдет»

Массимилиано Аллегри посетовал на проблемы с составом после победы над «Специей».
«Ювентус» победил со счетом 1:0 в матче 28-го тура Серии А.
«Мы хорошо сыграли в первом тайме и должны были вести 2:0 к перерыву.
Игра была интенсивной, а у нас многие футболисты отсутствовали. Этой команде нужно преодолевать сложности, чтобы расти.
Я ничего плохого парням сказать не могу, поскольку мы победили и теперь имеем на своем счету 53 очка. Я никогда не видел, чтобы какая-то команда выигрывала все так называемые простые матчи. Вполне нормально испытывать проблемы в таких играх, но главное в них не отступать.
Наши форварды должны получше узнать друг друга. Они сыграли хорошо, но слишком часто пытаются сыграть друг на друга, чтобы партнер забил.
Я надеюсь на скорое возвращение Бонуччи и Кьеллини, нам нужна их энергия. В полузащите у нас дефицит игроков. Жду возвращения Закарии, поскольку Маккенни в этом сезоне больше не сыграет», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.
Маккенни получил 2 перелома костей стопы в игре с «Вильярреалом». Хавбек «Юве» пропустит не менее 2 месяцев