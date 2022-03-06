Невилл о поражении «МЮ» 1:4: «Команда выглядела позорно в последние 25 минут. «Сити» играл выдающимся образом»

раскритиковал игру после поражения от «Сити» (1:4).

«Первое, что хочу сказать: играл выдающимся образом, особенно во втором тайме.

«Манчестер Юнайтед» показал серьезность своих намерений в первом тайме, но все закончилось полным отстоем. Команда выглядела позорно в последние 25 минут

в первый раз столкнулся с настоящей командой – и им показали показали, кто есть кто», – сказал бывший защитник «Юнайтед».

У «МЮ» 0 ударов по воротам «Сити» во 2-м тайме. Общая статистика ударов за игру – 5:24